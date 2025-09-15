ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Starlink відновив роботу після збою, що торкнувся лінії фронту

Понеділок 15 вересня 2025 12:16
UA EN RU
Starlink відновив роботу після збою, що торкнувся лінії фронту Фото: вздовж фронту було зафіксовано збій у роботі Starlink (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, відновив роботу для більшості користувачів після короткочасного збою у понеділок, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без надання додаткових деталей.

"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему, - йшлося у повідомленні. Згодом воно було видалене.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за місцевим часом (04:28 GMT).

"Українські війська сильно залежать від терміналів Starlink компанії SpaceX для бойового зв'язку та деяких операцій з безпілотниками. За словами чиновників, в Україні наразі працює понад 50 000 терміналів", - пише видання.

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що сервіс, який широко застосовується українськими військовими для координації операцій і керування безпілотниками, тимчасово перестав працювати на всій передовій.

Подробиці причин збою не розголошувалися.

Раніше у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Ілон Маск Starlink
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"