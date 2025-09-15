ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Starlink возобновил работу после сбоя, затронувшего линию фронта

Понедельник 15 сентября 2025 12:16
UA EN RU
Starlink возобновил работу после сбоя, затронувшего линию фронта Фото: вдоль фронта был зафиксирован сбой в работе Starlink (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, возобновил работу для большинства пользователей после кратковременного сбоя в понедельник, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.

"Starlink сейчас испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).

"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.

Сбои в работе Starlink

Напомним, сегодня утром стало известно, что сервис, который широко применяется украинскими военными для координации операций и управления беспилотниками, временно перестал работать на всей передовой.

Подробности причин сбоя не разглашались.

Ранее в работе Starlink также был зафиксирован масштабный сбой. Тогда проблемы со связью наблюдались преимущественно в США, но были проблемы и для ВСУ.

Добавим, что Украина одной из первых в мире запускает технологию "Starlink в каждом смартфоне" в рамках национального оператора "Киевстар".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Илон Маск Starlink
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"