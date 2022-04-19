Starlink откроет представительство в Украине, - Федоров

"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще доступнее для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную позитивную новость - Starlink начал работу на открытием представительства в Украине!"- написал Федоров.

Министр сообщил, что уже дал поручение соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерений и предоставления частот состоялись как можно быстрее.

По его словам, по состоянию на сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деокуповані территории.

Напомним, ранее в Агентстве США по международному развитию (USAID) заявляли, что Украине передали 5 тысяч станций StarLink.

Также сообщалось, что в начале апреля в освобожденном от российских оккупантов Ирпене с помощью Starlink восстановили мобильную связь.

Напомним, что РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.