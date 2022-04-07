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Украине передали 5 тысяч станций спутникового интернета StarLink, - USAID

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 03:44
Украине передали 5 тысяч станций спутникового интернета StarLink, - USAID Фото: станция StarLink (spotme.ua)
Автор: Владимир Костырин

Правительство США помогает компании Илона Маска SpaceX финансировать и поставлять в Украину тысячи спутниковых интернет-терминалов Starlink, которые помогают обеспечивать коммуникационную инфраструктуру страны во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

В организации объявили о поставке правительству Украины 5 тысяч терминалов Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX.

"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат безлимитную и беспрепятственную передачу данных из любой точки Украины. Терминалы позволят государственным чиновникам и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться внутри Украины и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет инфраструктуру оптоволоконной или сотовой связи Украины", - говорится в заявлении USAID.

Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах мира получать доступ к интернету на широкополосных скоростях с помощью терминалов или антенн, которые выглядят как небольшая телевизионная тарелка.

Компания SpaceX запустила более 2000 спутников Starlink с мая 2019 года и планирует запустить еще около 42000 в течение следующих нескольких лет.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в освобожденном от российских оккупантов Ирпене с помощью Starlink восстановили мобильную связь.

Напомним, что РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.

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