С помощью Starlink в Ирпене восстановили мобильную связь

В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) восстановили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью оборудования спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Vodafone Викторию Рубан.