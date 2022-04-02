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С помощью Starlink в Ирпене восстановили мобильную связь

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Ирпень, Суббота 02 апреля 2022 08:39
С помощью Starlink в Ирпене восстановили мобильную связь Фото: Starlink развернули во многих украинских городах (starlink.com)
Автор: Илона Свиридова

В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) восстановили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью оборудования спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Vodafone Викторию Рубан.

"Благодаря оборудованию Starlink мы смогли поднять связь в Романовке и Ирпене. Лукавить не буду - это не первый в мире кейс конвергенции разных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы - вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации - точно первые", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что более полутысячи больниц в Украине получили спутниковый интернет Starlink.

Также РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.

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