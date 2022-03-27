Более полутысячи больниц в Украине получили спутниковый интернет StarLink
Украинским медицинским учреждениям передано 590 станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX. Благодаря терминалам StarLink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МОЗ.
"Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно", — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.
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