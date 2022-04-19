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Starlink відкриє представництво в Україні, - Федоров

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глобальна супутникова система Starlink, що забезпечує доступ до інтернету відкриє представництво в Україні. Робота над цим вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

"Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину - Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні!" - написав Федоров.

Міністр повідомив, що вже надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.

За його словами, станом на сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території.

Нагадаємо, раніше в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) заявляли, що Україні передали 5 тисяч станцій StarLink.

Також повідомлялося, що на початку квітня у звільненому від російських окупантів Ірпені за допомогою Starlink відновили мобільний зв'язок.

Нагадаємо, що РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію для підключення до Starlink.

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Илон МаскМихайло ФедоровМіністерство цифрової трансформації