Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа, - Маск

Представник США Александрія Окасіо-Кортес раніше заявляла, що вимкнення зв'язку в Секторі Гази "неприйнятне".

Водночас групи допомоги заявляють, що не можуть зв'язатися зі своїми представниками в Секторі Гази після того, як телефонний та інтернет-зв'язок перестав працювати під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримують наземну операцію, яка посилюється.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовики вже завдали кількох ударів. При цьому 26 жовтня Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа після того, як піхота та танки протягом кількох годин діяли через прикордонну огорожу, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.

Учора ввечері стало відомо, що у Секторі Газа почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Після цього представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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