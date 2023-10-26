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Ізраїль продовжить наземні рейди у Секторі Газа, - представник ЦАХАЛу

Четвер 26 жовтня 2023 21:29
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Ізраїль продовжить наземні рейди у Секторі Газа, - представник ЦАХАЛу Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія Ізраїлю продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа, після того, як учора ввечері піхота і танки протягом кількох годин діяли через прикордонний паркан, атакуючи позиції і членів ХАМАСу.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, рейди будуть проводитися "і сьогодні вночі, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою".

Він також додав, що ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих ударів" по Сектору Газа "з повітря і моря", приділяючи особливу увагу знищенню високопоставлених членів ХАМАС і тих, хто брав участь у масових убивствах 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також сьогодні, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

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Ізраїль Сектор Газа
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