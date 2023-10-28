Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа, - Маск

Представитель США Александрия Окасио-Кортес ранее заявляла, что отключение связи в Секторе Газа "неприемлемо".

В то же время группы помощи заявляют, что не могут связаться со своими представителями в Секторе Газа после того, как телефонная и интернет-связь перестала работать во время интенсивных израильских бомбардировок, поддерживающих усиливающуюся наземную операцию.

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

Вчера вечером стало известно, что в Секторе Газа начались проблемы со связью и интернетом. После чего представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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