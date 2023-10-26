Підготовка до нового етапу війни. ЦАХАЛ показав відео рейду у Сектор Газа

Інженерні та бронетанкові підрозділи Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) входили цієї ночі до північної частини Сектору Газа для проведення чергової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ЦАХАЛ.

У заяві ізраїльських військових зазначається, що цілеспрямований рейд із використанням танків у ніч на 26 жовтня проводився "у рамках підготовки до наступних етапів бойових дій".

Операції проводились під керівництвом бригади "Гіваті".

Під час проведення рейду ізраїльські солдати виявили та завдали ударів по бойовиках, а також "терористичній інфраструктурі та пусковим установкам протитанкових ракет". Крім того, додали в ЦАХАЛ, військові "підготували поле бою".

Після закінчення рейду ізраїльські солдати покинули цей район Сектору Газа.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Також планується наземна операція у Секторі Газа. Наразі на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.

Додамо також, що 25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа.