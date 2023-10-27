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У Секторі Газа зник Інтернет

П'ятниця 27 жовтня 2023 20:15
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У Секторі Газа зник Інтернет Ілюстративне фото (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

У Секторі Гази зник Інтернет. Зокрема, у деяких частинах регіону повідомляють про погіршення якості зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Інтернет-обсерваторії Netblocks повідомила, що оперативні мережеві дані свідчать про погіршення якості зв'язку в регіоні.

"Компанія є останнім великим оператором, що надає послуги на тлі триваючих бойових дій з Ізраїлем", - ідеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовики вже завдали кількох ударів. При цьому 26 жовтня Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа після того, як учора ввечері піхота та танки протягом кількох годин діяли через прикордонну огорожу, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.

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Інтернет Сектор Газа
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