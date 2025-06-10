Станція переливання крові опинилась під ударом в Одесі: який вигляд вона має

Атака на Одесу 10 червня

Внаслідок масованої атаки російських дронів по місту в ніч на 10 червня пошкоджено пологовий будинок, житлові будинки та автівки. Також зафіксовано займання на території Одеського зоопарку. Кількість загиблих в місті на ранок вівторка становить дві людини.

Ще дев’ятеро людей дістали травми: серед них - п’ятеро жінок і троє чоловіків із пораненнями, ще одна мешканка зазнала гострої стресової реакції.

За попередніми даними, окупанти використали понад 10 ударних безпілотників.

Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили в 0:38. Майже відразу в місті пролунали вибухи - спрацювали сили протиповітряної оборони. Протягом години в Одесі оголосили про відбій тривоги.

Всі деталі обстрілу Одеси - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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