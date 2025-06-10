Станция переливания крови оказалась под ударом в Одессе: как она выглядит

Атака на Одессу 10 июня

В результате массированной атаки российских дронов по городу в ночь на 10 июня повреждены роддом, жилые дома и автомобили. Также зафиксировано возгорание на территории Одесского зоопарка. Количество погибших в городе на утро вторника составляет два человека.

Еще девять человек получили травмы: среди них - пять женщин и трое мужчин с ранениями, еще одна жительница получила острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, оккупанты использовали более 10 ударных беспилотников.

Воздушную тревогу в Одесском регионе объявили в 0:38. Почти сразу в городе раздались взрывы - сработали силы противовоздушной обороны. В течение часа в Одессе объявили об отбое тревоги.

Все детали обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

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