Станция метро "Арсенальная" возобновила работу

Станция метро "Арсенальная" в Киеве возобновила свою работу после поломки. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Как отмечалось, станция была закрыта из-за поломки.

"Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось о поломке эскалатора на станции метро "Арсенальная".

Добавим, что в Киеве ограничат движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря на участке трассы Р-03 от 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4) в связи с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков системы взвешивания в движении.

Кроме этого, в центре Киева ограничат движение транспорта на время новогодне-рождественских празднований. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5 и на Контрактовой площади.

Также сообщалось, что в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. Причиной стали работы по демонтажу аварийных карнизных блоков.