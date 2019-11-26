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В Киеве не работает станция метро

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 10:29
В Киеве не работает станция метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров прибывающих на станцию на выход

Станцию метро “Арсенальная” в Киеве закрыли на вход из-за неисправности эскалатора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на киевский метрополитен.

Как отмечается, станция метро не работает на вход, но все остальные рабочие эскалаторы работают на выход.

"Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход.
Специалисты проводят необходимые работы для запуска ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве образовались значительные пробки.На правом берегу пробки образовались пробки на проспекте Победы, Большой окружной дороге, проспекте Академика Палладина, улице Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улице Телиги, Щусева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Также сообщалось, что во время новогодних и рождественских праздников в центре Киева ограничат движение транспорта.

В Киеве образовались значительные пробки Киев сковали пробки: карта
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