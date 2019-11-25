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В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество     25.11.2019 - 12:59
В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения движения будут действовать до 8 декабря

В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевавтодор".

Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

"На эстакаде Южного моста будем проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы будут проводиться ежедневно с 27 ноября до 8 декабря. Чтобы меньше влиять на трафик утром будем работать в направлении Левого берега, а после обеда - в сторону станции метро "Выдубичи". Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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