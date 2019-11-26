Станція метро "Арсенальна" відновила роботу

Станція метро "Арсенальна" в Києві відновила свою роботу після поломки. Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Як зазначалось, станція була закрита через поломку.

"Станція "Арсенальна" працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялось про поломку ескалатора на станції метро "Арсенальна".

Додамо, що у Києві обмежать рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня на ділянці траси Р-03 від 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4) у зв'язку з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для установки датчиків системи зважування в русі.

Крім цього, в центрі Києва обмежать рух транспорту на час новорічно-різдвяних святкувань. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5 та на Контрактовій площі.

Також повідомлялося, що у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. Причиною стали роботи з демонтажу аварійних карнизних блоків.