Станція "Лук'янівська" відновила роботу після удару РФ по Києву

Ракетний удар по Києву

Вранці 18 січня російські війська двома ракетами "Іскандер-М" атакували Київ. Попри те, що ракети, які летіли на Київ, були збиті, фіксувалися сильні пошкодження.

Зокрема, було пошкоджено також вхід і вихід станції метро "Лук'янівська". Троє людей були поранені, ще троє загинули. Хоча була інформація про ще одну жертву, вона не підтвердилася.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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