Станция "Лукьяновская" возобновила работу после удара РФ по Киеву

Ракетный удар по Киеву

Утром 18 января российские войска двумя ракетами "Искандер-М" атаковали Киев. Несмотря на то, что ракеты, летевшие на Киев были сбиты, фиксировались сильные повреждения.

В частности, были повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Трое людей были ранены, еще трое погибли. Хотя была информация об еще одной жертве, она не подтвердилась.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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