Становлять загрозу: ізраїльська армія вдарила по військових об'єктах у Сирії

Зазначається, що військові атакували командні центри та військові об'єкти, що містять зброю та військову техніку попереднього режиму Башара Асада. Чинна влада та ісламські угруповання намагаються зробити їх придатною для багаторазового використання.

"Присутність військових об'єктів на півдні Сирії становить загрозу для Держави Ізраїль. ЦАХАЛ не допустить присутності військової загрози на півдні Сирії та буде діяти проти неї", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що нещодавно армія Ізраїлю завдала удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, на яких були виявлені терористи і зброя угруповання.

Ізраїльські військові зазначили, що терористична діяльність на цих об'єктах становить загрозу для Держави Ізраїль і є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.