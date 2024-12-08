Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "актом справедливості"

Президент США Джо Байден привітав падіння режиму диктатора Башара Асада у Сирії. Він назвав те, що відбувається, "фундаментальним актом справедливості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

У ході виступу Байден підкреслив, що цей акт надасть сирійцям історичну можливість. "Нарешті режим Асада впав. Цей режим жорстоко поводився, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму - це основний акт справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати найкраще майбутнє для своєї гордої країни", - заявив він виступаючи у Білому домі. Також Байден додав, що США взаємодіятимуть з партнерами з метою зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, Йорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії, а також проведуть консультації з їхнім керівництвом.