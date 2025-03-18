Представляют угрозу: израильская армия ударила по военным объектам в Сирии

Отмечается, что военные атаковали командные центры и военные объекты, содержащие оружие и военную технику предыдущего режима Башара Асада. Действующая власть и исламские группировки пытаются сделать их пригодными для многократного использования.

"Присутствие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Государства Израиль. ЦАХАЛ не допустит присутствия военной угрозы на юге Сирии и будет действовать против нее", - отмечается в сообщении.

Добавим, что недавно Армия Израиля нанесла удар по военным объектам "Хезболлы" в Ливане, на которых были обнаружены террористы и оружие группировки.

Израильские военные отметили, что террористическая деятельность на этих объектах представляет угрозу для Государства Израиль и является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.