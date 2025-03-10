Збройні сутички в Сирії: президент заявив про спробу втягнути країну в громадянську війну

Тимчасовий президент Сирії Ахмед Шараа відреагував на спалах насильства та випадки збройних суточок між прихильниками поваленого диктатора Башара аль-Асада та новою владою країни, що призвело до загибелі багатьох сотень людей. Він пообіцяв переслідувати винних у нападах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава Сирійської Республіки під час промови, що транслювалася на національному телебаченні та була опублікована в соціальних мережах, заявив, що притягне до відповідальності кожного, хто перевищить свої повноваження.

Шараа, чий повстанський рух повалив владу Асада в грудні минулого року, звинуватив прихильників екс-президента та не уточнені іноземні держави у спробі розпалити заворушення в Сирії

"Сьогодні, коли ми перебуваємо в цей критичний момент, ми опиняємося перед новою небезпекою - спробами залишків колишнього режиму та їхніх іноземних прихильників розпалити нові чвари та втягнути нашу країну в громадянську війну, маючи на меті розділити її та зруйнувати її єдність і стабільність", - сказав він.

За словами Шараа, влада Сирії притягне до відповідальності "з повною рішучістю" всіх, хто причетний "до кровопролиття цивільних осіб, жорстоко поводиться з цивільними особами, перевищує повноваження держави або використовує владу для особистої вигоди".

"Ніхто не буде вище за закон", - наголосив тимчасовий президент у відеозверненні після того, як раніше закликав до національної єдності.

Офіс тимчасового президента Шараа заявив, що створює незалежний комітет для розслідування сутичок обох сторін та вбивств.

Зміна влади і повалення Асада у Сирії

Нагадаємо, Асад утік до Росії минулого року після того, як повстанці під керівництвом сунітського ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Шараа скинули його уряд. Це поклало край десятиліттям жорстоких репресій і руйнівної громадянської війни.

Між тим повідомляється, що деякі з найближчих радників і прихильників скинутого диктатора залишилися в Сирії.

Західні країни, арабські держави та Туреччина підтримали сирійських повстанців, а Іран, РФ та лояльні Тегерану збройні формування підтримали Асада в громадянській війні.

Після повалення Асада групи, яких підтримує Туреччина, вступили в зіткнення з курдськими силами, які контролюють більшу частину північно-східної Сирії.

Джерела Reuters повідомили, що Ізраїль окремо завдав ударів по військових об’єктах у Сирії та просить США допомогти в тому, щоб "зберегти Сирію слабкою".

Спалах насильства у Сирії, напади і масові вбивства

Після усунення Асада відбулося відносне затишшя, але останнім часом спалахнули випадки збройних зіткнень. Зазначається, що насильство зросло на тлі придушення пов'язаними з новою владою Сирії силами повстання секти алавітів (колишній диктатор є представником цієї шиїтської релігійної групи).

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, протягом двох днів боїв було вбито понад 1000 людей. Зазначається, що 745 були цивільними особами, 125 - членами сирійських сил безпеки, та 148 - лояльними до Асада бойовиками.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило в неділю, що поблизу Кардахи, рідного міста Асада, було виявлено масову могилу з тілами нещодавно вбитих співробітників сил безпеки.

Як зазначають західні оглядачі, у Сирії напади переросли у вбивства алавітів із помсти, оскільки вважається, що представники даного відгалуження шиїтського ісламу підтримують скинутого диктатора, і воно "асоціювалося зі звірствами Асада під час війни проти переважно сунітського населення Сирії".

Раніше джерело Reuters у сирійських службах безпеки повідомило, що темпи бойових дій у містах Латакія, Джабла і Баніяс сповільнилися, а правоохоронці обшукували навколишні гірські райони, де, за оцінками, переховувалися близько 5000 прихильників Асада, що виступають проти чинної влади.

Також повідомлялося, що в МЗС України різко засудили вбивства людей на етнічному та релігійному ґрунті у Сирії.