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В Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории возле моста

Новости » Общество    08.08.2019 - 20:49
В Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории возле моста
Фото: разминирование Станицы Луганской (facebook.com/odalug)

Специалисты проверили на наличие взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель

Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий заявил, что в Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории вблизи разрушенного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА в Facebook.

Как сообщается, специалисты проверили на наличие взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территорий, которые составляют дороги и лесополосы.

В администрации отметили, что владельцы земель в четырех населенных пунктах Луганской области получили сертификаты о разминировании. Эти документы позволяют им использовать территорию по назначению.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того,  в период с 1 по 10 августа 2019 года будет осуществляться разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец с обеих сторон.

Также в Луганской области возле моста в Станице Луганской изъяли 49 взрывоопасных предметов.

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