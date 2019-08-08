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В Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 20:49
В Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту
Фото: розмінування Станиці Луганській (facebook.com/odalug)

Фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель

Голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА Facebook.

Як повідомляється, фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги.

В адміністрації зазначили, що власники земель в чотирьох населених пунктах Луганської області отримали сертифікати про розмінуванні. Ці документи дозволяють їм використовувати територію за призначенням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок разминирования прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Крім того, у період з 1 по 10 серпня 2019 року буде здійснюватися розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з обох сторін.

Також в Луганській області біля мосту в Станиці Луганській вилучили 49 вибухонебезпечних предметів.

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