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Возле моста в Станице Луганской изъяли почти 50 боеприпасов

Новости » Общество    06.08.2019 - 11:34
Возле моста в Станице Луганской изъяли почти 50 боеприпасов
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Разминирование территории продолжается

В Луганской области возле моста в Станице Луганской изъяли 49 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Сообщается, что в Луганской области пиротехнические подразделения продолжают работы по разминированию территории вблизи контрольного пункта въезда-выезда  (КПВВ) "Станица Луганская".

"В период с 1 по 6 августа пиротехники ГСЧС проверили местность в Станично-Луганском районе вблизи КПВВ "Станица Луганская", вокруг разрушенного моста, общей площадью 0,41 га, где было обнаружено, изъято и передано подразделениям Вооруженых сил Украины (ВСУ) для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как известно, участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской. Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста. Украинская сторона восстановит заваленный пролет, а представители отдельных районов Луганськой области (ОРЛО) - покрытие и ограждение.

Напомним, 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Как сообщало РБК-Украина, в период с 1 по 10 августа 2019 года будет осуществляться разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец с обеих сторон.

 

 

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