Зеленський вперше висловився про вихід ЗСУ з Вугледару

Вихід ЗСУ з Вугледару був правильним кроком, щоб зберегти життя українських військових. Для стримування наступу Росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.

"Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все", - сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у зв'язку з виводом військ з Вугледару.

Як зазначив Зеленський, коли Росія "руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови".

"Тому що це люди наші, громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів - посилення України", - сказав президент.

Вихід із Вугледару

Нагадаємо, ЗСУ обороняли Вугледар протягом двох років, відбивши численні атаки російських військ. Бійці 72-ї бригади почали йти з міста минулого тижня, оскільки шляхи постачання були перерізані.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" 2 жовтня підтвердило вихід Сил оборони з міста з метою збереження особового складу та бойової техніки.

Як повідомили у 72-й бригаді, евакуація поранених із Вугледару була складною, оскільки ворог тиснув із флангів. Однак вихід із міста дозволив мінімізувати втрати наскільки це було можливо.

Пресофіцер 72-ї бригади Арсеній Приліпка заявив, що рішення про відхід відбувається за наказом або залежно від обставин.