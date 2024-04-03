У Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі: десятки людей загинули

На місце події були направлені бригади пожежної охорони, охорони здоров’я та патрульних. Наряди поліції вживали запобіжних заходів на території. До гасіння було залучено 86 рятувальників та 31 одиниця техніки.

Наразі причина загоряння невідома.

За словами губернатора Стамбула, будівля, де спалахнула пожежа, перебувала на ремонті, тому загиблі були будівельниками. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая зазначив, що за фактом пожежі розпочали розслідування.

Зараз ведеться адміністративне розслідування щодо інциденту. Процесом слідства займаються двоє цивільних інспекторів та троє прокурорів. Наразі було затримано шестеро осіб, серед яких бізнес-менеджер та бухгалтер, відповідальні за ремонт місця.