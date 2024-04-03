У Курську вирує пожежа, місцева влада повідомила про збиття БпЛА (відео)

Фото: у Курську вспыхнул масштабна пожежа після атаки дронів (t.me/dsns_telegram)

У російському місті Курськ спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада повідомила про збиття ударних безпілотників в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 20:30 за московським часом губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі повідомив про небезпеку ударних безпілотників. Згодом над Курськом і областю прогриміли вибухи. У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю. На оприлюднених фото та відео видніється масштабна пожежа в районі міста.