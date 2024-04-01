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На Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва: гасять понад 100 людей

Закарпаття, Понеділок 01 квітня 2024 19:25
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На Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва: гасять понад 100 людей Фото: на Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Рахівському районі у Закарпатській області виникла масштабна пожежа на території лісомисливського господарства на площі 6 га. До гасіння залучили понад 100 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району. Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки.

На місці працюють співробітники ДСНС та працівники лісового господарства. До гасіння пожежі залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки.

Фото: на Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники зазначили, що з потеплінням в Україні спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

Так, тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорань на площі близько 390 га. До ліквідації пожежі залучалося понад 2 тисячі надзвичайників та 480 одиниць техніки.

У ДСНС закликають українців дотримуватися правил пожежної безпеки та дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища.

Пожежа на території екопарку у Києві

Нагадаємо, 5 березня у Києві на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Як зазначали рятувальники, біля озера Тягле горіла суха трава.

Пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на територію екопарку Осокорки. Представники екопарку заявили, що причиною пожежі є підпал.

Пожежу загасили аж вночі, а влада звернулася до правоохоронців для розслідування.

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