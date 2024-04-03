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В Стамбуле вспыхнул пожар в ночном клубе: десятки человек погибли

Фото иллюстративное: в Стамбуле загорелся пожар в ночном клубе: десятки человек погибли (t.me dsns_telegram)
Автор: Ксения Вертебная

Во вторник, 2 апреля, в Стамбуле, Турция произошел пожар в ночном клубе, находившемся на реконструкции. Погибли 29 человек, один пострадавший находится на лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и турецкое агентство Anadolu .

На место происшествия были направлены бригады пожарной охраны, здравоохранения и патрульных. Наряды полиции принимали меры предосторожности на территории. К тушению были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники.

Пока причина возгорания неизвестна.

По словам губернатора Стамбула, здание, где загорелся пожар, находилось на ремонте, поэтому погибшие были строителями. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отметил, что по факту пожара было начато расследование.

Сейчас ведется административное расследование по инциденту. Процессом следствия занимаются два гражданских инспектора и три прокурора. В настоящее время были задержаны шесть человек, среди которых бизнес-менеджер и бухгалтер, ответственные за ремонт места.

Напомним, в российском городе Курск вспыхнул масштабный пожар . Местные власти сообщили о сбитии ударных беспилотников в области.

Кроме того, в Раховском районе Закарпатской области в понедельник, 1 апреля, возник масштабный пожар на территории лесоохотничьего хозяйства на площади 6 га . К тушению привлекли более 100 человек.

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СтамбулПожар