Стало відомо ймовірне місце розташування ракет РФ "Орєшнік" в Білорусі, - Reuters

Москва, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі у східній Білорусі. Це може посилити здатність Росії доставляти ракети по всій Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишню авіабазу в Білорусі виявили двоє американських дослідників, вивчаючи супутникові знімки. Це узгоджується з висновками американської розвідки, повідомила особа, знайома з цим питанням.

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії заявили, що вони базують свій висновок щодо розміщення ракет "Орєшнік" на знімках комерційної супутникової компанії Planet Labs.

Льюїс та Евелет заявили, що вони на 90% впевнені: мобільні пускові установки "Орєшнік" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева, приблизно за 307 км на схід від столиці Білорусі Мінська та за 478 км на південний захід від Москви.

Згідно із висновками американських дослідників, аналіз знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проект, який розпочався між 4 та 12 серпня, і показав риси, що відповідають характеристикам російської стратегічної ракетної бази.

Фото: Planet Labs

Однією з явних ознак на фотографії від 19 листопада є "пункт перевалки військової залізниці", оточений захисним парканом, куди, за словами Евелета, можна було доставити потягом ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.

Ще однією особливістю, за словами Льюїса, є заливання в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика, який потім був покритий землею, що він назвав "відповідним замаскованій точці запуску".

Позиція Білорусі

Розгортання "Орєшніка" відбудеться лише за кілька тижнів до закінчення терміну дії договору СНО-30 2010 року, останнього договору між США та Росією, що обмежує розгортання стратегічної ядерної зброї найбільшими ядерними державами світу.

Після зустрічі з Олександром Лукашенком у грудні 2024 року Путін , що "Орєшнік" може бути розміщений у Білорусі у другій половині цього року – це частина стратегії, згідно з якою Москва вперше з часів холодної війни розміщує ядерну зброю за межами своєї території.

Минулого тижня Лукашенко заявив про розгортання перших ракет, не назвавши місця їх розміщення.

Лукашенко повідомив, що в Білорусі буде розміщено до 10 ракет "Орєшнік". Американські дослідники оцінили, що майданчик достатньо великий, щоб розмістити лише три пускові установки, а інші можуть бути розміщені в іншому місці.