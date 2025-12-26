Стало известно вероятное место расположения ракет РФ "Орешник" в Беларуси, - Reuters

Москва, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе в восточной Беларуси. Это может усилить способность России доставлять ракеты по всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бывшую авиабазу в Беларуси обнаружили двое американских исследователей, изучая спутниковые снимки. Это согласуется с выводами американской разведки, сообщило лицо, знакомое с этим вопросом.

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии заявили, что они базируют свой вывод о размещении ракет "Орешник" на снимках коммерческой спутниковой компании Planet Labs.

Льюис и Эвелет заявили, что они на 90% уверены: мобильные пусковые установки "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева, примерно в 307 км к востоку от столицы Беларуси Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

Согласно выводам американских исследователей, анализ снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа, и показал черты, соответствующие характеристикам российской стратегической ракетной базы.

Фото: Planet Labs

Одним из явных признаков на фотографии от 19 ноября является "пункт перевалки военной железной дороги", окруженный защитным забором, куда, по словам Эвелета, можно было доставить поездом ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты.

Еще одной особенностью, по словам Льюиса, является заливка в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки, которая затем была покрыта землей, что он назвал "соответствующим замаскированной точке запуска".

Позиция Беларуси

Развертывание "Орешника" состоится всего за несколько недель до истечения срока действия договора СНВ-30 2010 года, последнего договора между США и Россией, ограничивающего развертывание стратегического ядерного оружия крупнейшими ядерными державами мира.

После встречи с Александром Лукашенко в декабре 2024 года Путин заявил, что "Орешник" может быть размещен в Беларуси во второй половине этого года - это часть стратегии, согласно которой Москва впервые со времен холодной войны размещает ядерное оружие за пределами своей территории.

На прошлой неделе Лукашенко заявил о развертывании первых ракет, не назвав места их размещения.

Лукашенко сообщил, что в Беларуси будет размещено до 10 ракет "Орешник". Американские исследователи оценили, что площадка достаточно большая, чтобы разместить только три пусковые установки, а остальные могут быть размещены в другом месте.