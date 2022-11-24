ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, скільки військових ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 16:26
Стало відомо, скільки військових ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном Фото: військовий ЗСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Понад 7 тисяч українських військовослужбовців пройшли базову підготовку за кордоном. Наразі триває підготовка 2 900 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Щодо базової підготовки військовослужбовців. На даний час уже пройшли підготовку 7 600 військовослужбовців", - заявив Громов.

За його словами, триває підготовка 2 900 військовослужбовців ЗСУ.

"За напрямом експлуатація озброєнь і військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 700 військовослужбовців", - пояснив заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Ще 300 військових ЗСУ проходять необхідну підготовку за цим напрямом.

Нагадаємо, що у ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України в Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить