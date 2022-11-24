Стало відомо, скільки військових ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном

Понад 7 тисяч українських військовослужбовців пройшли базову підготовку за кордоном. Наразі триває підготовка 2 900 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Ще 300 військових ЗСУ проходять необхідну підготовку за цим напрямом.

"За напрямом експлуатація озброєнь і військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 700 військовослужбовців", - пояснив заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

За його словами, триває підготовка 2 900 військовослужбовців ЗСУ.

"Щодо базової підготовки військовослужбовців. На даний час уже пройшли підготовку 7 600 військовослужбовців", - заявив Громов.

Нагадаємо, що у ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України в Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

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