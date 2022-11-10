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Болгарія разом з країнами ЄС буде тренувати українських військових

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Четвер 10 листопада 2022 18:10
Болгарія разом з країнами ЄС буде тренувати українських військових Фото: Болгарія приєдналась до тренувальної місії ЄС для ЗСУ (flickr.com/swiv)
Автор: Сергій Пишкін

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Болгарія візьме участь у місії військової допомоги ЄС в Україні.

"Мета - сприяти підвищенню військової спроможності Збройних Сил України шляхом проведення навчань і тренувань. Для досягнення цієї мети EUMAM-UA забезпечуватиме індивідуальну та колективну підготовку ЗСУ на тактичному рівні, спеціалізовану підготовку особового складу, підготовку бойових формувань для територіальної оборони та надання зброї, обладнання та боєприпасів для підготовки формувань ЗСУ", - відзначає пресслужба.

Очікується, що Болгарія проводитиме підготовку для бойових медиків - до 15 військовослужбовців на місяць, до 4 модулів на рік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного ЗСУ озброєння для війни проти Росії.

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