ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, сколько военных ВСУ прошли базовую подготовку за границей

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 16:26
Стало известно, сколько военных ВСУ прошли базовую подготовку за границей Фото: военный ВСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Более 7 тысяч украинских военнослужащих прошли базовую подготовку за границей. В настоящее время продолжается подготовка 2 900 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"О базовой подготовке военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 600 военнослужащих", - заявил Громов.

По его словам, идет подготовка 2 900 военнослужащих ВСУ.

"По направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за границей 6700 военнослужащих", - пояснил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Еще 300 военных ВСУ проходят необходимую подготовку по этому направлению.

Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит