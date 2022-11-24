Стало известно, сколько военных ВСУ прошли базовую подготовку за границей

Более 7 тысяч украинских военнослужащих прошли базовую подготовку за границей. В настоящее время продолжается подготовка 2 900 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"О базовой подготовке военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 600 военнослужащих", - заявил Громов. По его словам, идет подготовка 2 900 военнослужащих ВСУ. "По направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за границей 6700 военнослужащих", - пояснил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. Еще 300 военных ВСУ проходят необходимую подготовку по этому направлению.