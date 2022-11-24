Стало известно, сколько военных ВСУ прошли базовую подготовку за границей
Более 7 тысяч украинских военнослужащих прошли базовую подготовку за границей. В настоящее время продолжается подготовка 2 900 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.
"О базовой подготовке военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 600 военнослужащих", - заявил Громов.
По его словам, идет подготовка 2 900 военнослужащих ВСУ.
"По направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за границей 6700 военнослужащих", - пояснил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
Еще 300 военных ВСУ проходят необходимую подготовку по этому направлению.
Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.
Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.