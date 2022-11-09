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"Вражений тим, що бачив". Столтенберг відвідав тренування бійців ЗСУ у Британії

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Британія, Середа 09 листопада 2022 17:59
"Вражений тим, що бачив". Столтенберг відвідав тренування бійців ЗСУ у Британії Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України в Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Північноатлантичного альянсу.

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.

&quot;Вражений тим, що бачив&quot;. Столтенберг відвідав тренування бійців ЗСУ у Британії

Генсек НАТО висловив вдячність Британії, Канаді, Литві та іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в її захисті. За його словами, союзники та партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні, але Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців.

"Це важливий приклад того, що Велика Британія є цінним союзником НАТО, що має велике значення, коли йдеться про надання Україні підтримки в навчанні", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, що українські захисники проходили військове навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни показало частину навчань на відео.

Також ЗСУ показали, як проходять навчання українських захисників у Британії.

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