"Вражений тим, що бачив". Столтенберг відвідав тренування бійців ЗСУ у Британії

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО висловив вдячність Британії, Канаді, Литві та іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в її захисті. За його словами, союзники та партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні, але Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців.

"Це важливий приклад того, що Велика Британія є цінним союзником НАТО, що має велике значення, коли йдеться про надання Україні підтримки в навчанні", - додав Столтенберг.