Стало відомо, скільки РФ витратила на атаки дронами та ракетами по Україні з 2022 року
Росія витрачає космічні суми на обстріли по Україні дронами і ракетами. Хоча ці гроші могли б бути витрачені на благоустрій країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними з відкритих джерел, з початку повномасштабного вторгнення Росія витратила більш як 18 млрд доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України, що дорівнює понад 1,8 трильйона рублів.
"Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури", - зазначають в ЦПД.
Наприклад, витрати Санкт-Петербурга у 2024 році становлять 1,3 трлн рублів (13 млрд доларів), що еквівалентно 1,38 річного бюджету міста. Ще до прикладу, витрачена сума на обстріли по Україні дорівнюватиме більше як чотирирічним бюджетам Свердловської області.
Обстріли РФ по Україні
Російські війська постійно обстрілюють Україну. Найчастіше окупанти використовують комбіновані атаки по Україні, використовуючи одночасно і дрони, і ракети. Але бувають і моноатаки.
Зокрема, під час обстрілу по Україні 21 листопада російські війська використали міжконтинентальну балістичну ракету. Як сказав президент України Володимир Зеленський, глава Кремля Володимир Путін використовує Україну як полігон.
Зазначимо, що в Інституті вивчення війни вважають, що РФ знову планує провести випробувальні пуски балістичних ракет. Вони відбудуться вже найближчими днями.
Додамо, раніше повідомлялося, що РФ хоче вийти на цілодобові атаки дронами по Україні та використовує безпілотники-приманки для відволікання систем ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.