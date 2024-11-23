Стало відомо, скільки РФ витратила на атаки дронами та ракетами по Україні з 2022 року

Росія витрачає космічні суми на обстріли по Україні дронами і ракетами. Хоча ці гроші могли б бути витрачені на благоустрій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

За даними з відкритих джерел, з початку повномасштабного вторгнення Росія витратила більш як 18 млрд доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України, що дорівнює понад 1,8 трильйона рублів.

"Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури", - зазначають в ЦПД.

Наприклад, витрати Санкт-Петербурга у 2024 році становлять 1,3 трлн рублів (13 млрд доларів), що еквівалентно 1,38 річного бюджету міста. Ще до прикладу, витрачена сума на обстріли по Україні дорівнюватиме більше як чотирирічним бюджетам Свердловської області.



