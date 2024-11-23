Стало известно, сколько РФ потратила на атаки дронами и ракетами по Украине с 2022 года
Россия тратит космические суммы на обстрелы по Украине дронами и ракетами. Хотя эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что равняется более 1,8 триллиона рублей.
"Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры", - отмечают в ЦПД.
Например, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн рублей (13 млрд долларов), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города. Еще к примеру, потраченная сумма на обстрелы по Украине будет равна более чем четырехлетним бюджетам Свердловской области.
Обстрелы РФ по Украине
Российские войска постояно обстреливают Украины. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки по Украине, используя одновременно и дроны, и ракеты. Но бывают и моноатаки.
В частности, во время обстрела по Украине 21 ноября российские войска использовали межконтинентальную баллистическую ракету. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, глава Кремля Владимир Путин использует Украину как полигон.
Отметим, что в Институте изучения войны считают, что РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.
Добавим, ранее сообщалось, что РФ хочет выйти на круглосуточные атаки дронами по Украине и использует беспилотники-приманки для отвлечения систем ПВО.
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