Стало известно, сколько РФ потратила на атаки дронами и ракетами по Украине с 2022 года

Россия тратит космические суммы на обстрелы по Украине дронами и ракетами. Хотя эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что равняется более 1,8 триллиона рублей.

"Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры", - отмечают в ЦПД.

Например, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн рублей (13 млрд долларов), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города. Еще к примеру, потраченная сумма на обстрелы по Украине будет равна более чем четырехлетним бюджетам Свердловской области.