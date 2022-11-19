Стало відомо, скільки генераторів Німеччина передала Україні

Німеччина вже поставила Україні 2430 електрогенераторів. Їх використовуватимуть для стабільної роботи соціальних об'єктів та водоканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерство розвитку Німеччини, яку приводить Spiegel.

Українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також використовуються для стабільної роботи лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів. Федеральне міністерство економіки ФРН надає, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми. Вже визначено, 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році. Товариство міжнародного співробітництва планує закупити ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів. Загалом Німеччина передала Україні 2430 електрогенераторів.