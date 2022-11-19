Стало известно, сколько генераторов Германия передала Украине
Германия уже поставила Украине 2430 электрогенераторов. Они будут использоваться для стабильной работы социальных объектов и водоканалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства развития Германии, которое приводит Spiegel.
Украинские муниципалитеты используют эти устройства, например для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.
Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет среди прочего 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы. Уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.
Общество международного сотрудничества планирует закупить еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов. В целом Германия передала Украине 2430 электрогенераторов.
Напомним, что украинцам советуют обращаться в Службу безопасности Украины в случае возникновения проблем на таможне с ввозом генераторов. Так, каждый гражданин Украины освобождается от уплаты НДС и ввозной пошлины за товары, улучшающие энергообеспечение.
Также Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования. Соответствующее решение правительство утвердило на заседании 16 ноября.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Правительство Эстония передаст Украине генераторы.
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