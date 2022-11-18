ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Телефонуйте в СБУ". Шмигаль дав пораду українцям через проблеми із ввезенням генераторів на митниці

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 17:45
"Телефонуйте в СБУ". Шмигаль дав пораду українцям через проблеми із ввезенням генераторів на митниці Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів. Так, кожен громадянин України звільняється від сплати ПДВ та ввізного мита за товари, що покращують енергозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, лише за 17 листопада в Україну було завезено 8577 генераторних установок.

"Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення (про звільнення від сплати ПДВ та мита - ред.) уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в Україну необхідні йому генератори та зарядні станції.

"Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, що спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Окрім того, 10 жовтня в Україні набула чинності постанова уряду, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль генератор Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході