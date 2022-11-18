"Телефонуйте в СБУ". Шмигаль дав пораду українцям через проблеми із ввезенням генераторів на митниці
Українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів. Так, кожен громадянин України звільняється від сплати ПДВ та ввізного мита за товари, що покращують енергозабезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
За його словами, лише за 17 листопада в Україну було завезено 8577 генераторних установок.
"Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення (про звільнення від сплати ПДВ та мита - ред.) уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так", - сказав він.
Шмигаль підкреслив, що кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в Україну необхідні йому генератори та зарядні станції.
"Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, що спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.
Окрім того, 10 жовтня в Україні набула чинності постанова уряду, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
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