Естонія передасть Україні генератори для подолання енергетичних проблем, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. Уряд Естонія передасть Україні генератори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Розмовляв з моїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми скоординували кроки на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - пише Кулеба.

Також міністр подякував Естонії за її рішення передати Україні генератори для вирішення енергетичних проблем.