Естонія передасть Україні генератори для подолання енергетичних проблем, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. Уряд Естонія передасть Україні генератори.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Розмовляв з моїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми скоординували кроки на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - пише Кулеба.
Також міністр подякував Естонії за її рішення передати Україні генератори для вирішення енергетичних проблем.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Кулеба сьогодні, 12 листопада, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.