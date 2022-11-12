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Естонія передасть Україні генератори для подолання енергетичних проблем, - Кулеба

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Субота 12 листопада 2022 16:50
Естонія передасть Україні генератори для подолання енергетичних проблем, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. Уряд Естонія передасть Україні генератори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Розмовляв з моїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми скоординували кроки на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - пише Кулеба.

Також міністр подякував Естонії за її рішення передати Україні генератори для вирішення енергетичних проблем.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Кулеба сьогодні, 12 листопада, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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