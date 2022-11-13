В ОВА закликали не наближатися завтра до центру Херсона: в чому причина

Після втечі росіяни замінували усе можливе в Херсоні. Містян закликали не наближатися завтра, 14 листопада, до центральної частини міста через роботи з розмінування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голова Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.