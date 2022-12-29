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Стало відомо, скільки людей загинули і постраждали від мін протягом російської агресії, - ДСНС

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 15:59
Стало відомо, скільки людей загинули і постраждали від мін протягом російської агресії, - ДСНС Фото: ДСНС закликає не ігнорувати знаки замінування територій (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Майже 600 українців загинули і постраждали від мін за час російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначає ДСНС, від початку повномасштабної війни від мін загинули 185 українців. Ще 404 особи дістали поранення внаслідок вибухів мін і вибухонебезпечних предметів.

При цьому співробітники ДСНС закликають не ігнорувати знаки, якими позначено заміновані території.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

Раніше на Херсонщині на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також нещодавно на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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