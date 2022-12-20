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У Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні

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Херсон, Вівторок 20 грудня 2022 19:53
У Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні Фото: на Херсонщині чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У селі Новий Берислав Херсонської області сьогодні, 20 грудня, на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Внаслідок інциденту чоловік залишився без частини лівої ноги, йому надано необхідну медичну допомогу.

"Жителі області, вкотре нагадую, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Наші сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але обсяги мінувань – колосальні", - йдеться у повідомленні ОВА.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська обстріляли з використанням РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської громади Херсонської області.

Також нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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