ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, сколько людей погибли и пострадали от мин в течение российской агрессии, - ГСЧС

Новина українською →
Украина, Четверг 29 декабря 2022 15:59
Стало известно, сколько людей погибли и пострадали от мин в течение российской агрессии, - ГСЧС Фото: ГСЧС призывает не игнорировать знаки заминирования территорий (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает ГСЧС, с начала полномасштабной войны от мин погибли 185 украинцев. Еще 404 человека получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов.

При этом сотрудники ГСЧС призывают не игнорировать знаки, которыми обозначены заминированные территории.

Недавно РБК-Украина сообщало, что во время разминирования в Херсонской области взорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника ГСЧС Житомирской области.

Ранее в Херсонской области на противопехотной мини "Лепесток", оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мини, они не выжили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ГСЧС пиротехники
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН