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У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні

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Харківська область, Неділя 18 грудня 2022 14:56
У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні Ілюстративне фото: у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області двоє чоловіків не повернулися додому. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але знайшли мертвими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у с. Довгеньке в Ізюмському районі двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись.

"Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, тривали пошуки з використанням дрону", - сказано у повідомленні.

У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні

18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, яку залишили росіяни.

Повідомляється, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, нещодавно на міні у Харківській області підірвався рятувальник.

До цього троє рятувальники підірвались під час розмінування у Донецькій області.

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