Стало відомо, скільки грошей Байден з дружиною заробили за минулий рік

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл 18 квітня опублікували свою федеральну податкову декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Подружжя Байденів повідомило про федеральний скоригований валовий дохід у 2022 році в розмірі 579 514 доларів США та сплатило 137 658 доларів федерального прибуткового податку.

Байден отримує 400 тисяч доларів на посаді президента США. Джилл Байден заробила 82 335 доларів, викладаючи англійську мову в громадському коледжі Північної Вірджинії. Решту доходів подружжя отримує з інвестиційних відсотків, пенсій, розподілу з пенсійних рахунків і соціального страхування, а також корпорації, яка збирає їх авторські гонорари, відповідно до спільної податкової декларації.

Байдени також пожертвували приблизно 3,5% свого доходу, або 20 180 доларів благодійним організаціям, включно з профспілками поліції США. Їхні донати включали внески церквам і організаціям, які зосереджені на допомозі дітям і службам швидкого реагування, у тому числі 2000 доларів для фонду Національного братського ордена поліції.